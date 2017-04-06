Госсекретарь США посетит Италию

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 апреля посетит с трехдневным визитом Италию, где примет участие в заседании глав МИД стран «Большой семерки» (G-7) в городе Лукка.

Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

В Госдепе США отметили значимость визита Тиллерсона в Италию с точки зрения подготовки к предстоящему визиту главы Белого Дома Дональда Трампа в Италию, где состоится саммит лидеров G-7.

Глава американской дипломатии 12 апреля направится в Россию, где проведет встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Состоится обмен мнениями по украинскому кризису, процессам вокруг Сирии и Северной Кореи.