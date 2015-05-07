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    Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию

    Onun Ər-Riyadda Yəmən prezidenti ilə görüşü də nəzərdə tutulub

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри совершает визит в Саудовскую Аравию. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом проинформировали в Госдепартаменте США.

    По сообщению, Д.Керри встретился с наследным принцем и министром внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммедом бин Наифом и другими официальными лицами Саудовской Аравии.

    Госсекретарь США Джон Керри проведет встречу с президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади в четверг в ходе визита в Саудовскую Аравию, сообщил представитель госдепартамента США: "Мы можем подтвердить встречу. В данный момент мы не располагаем другой информацией".

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