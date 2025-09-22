Госсекретарь США и президент Сирии обсудили отношения с Израилем

Госсекретарь США Марко Рубио и президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили борьбу с терроризмом и отношения с Израилем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного департамента.

"Они обсудили текущие усилия по борьбе с терроризмом, поиски пропавших без вести американцев и важность отношений между Израилем и Сирией для укрепления безопасности в регионе", - отмечается в заявлении.

Госсекретарь отметил перспективы Сирии в плане построения стабильного и суверенного государства после исторического заявления президента США Дональда Трампа об ослаблении санкций в отношении арабского государства.

Как ранее заявил аш-Шараа, вопрос об установлении мира и нормализации отношений с Израилем "не стоит сейчас на повестке дня". Однако, по его словам, если двум соседним странам удастся договориться о мерах безопасности, то, возможно, "в будущем они придут к другим соглашениям".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шибани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.