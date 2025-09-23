ABŞ dövlət katibi və Suriya prezidenti İsraillə münasibətləri müzakirə ediblər
- 23 sentyabr, 2025
- 01:43
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa terrorla mübarizə və İsraillə əlaqələri müzakirə ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Dövlət Departamenti məlumat yayıb.
"Onlar davam edən antiterror səylərini, itkin düşmüş amerikalıların axtarışını və İsrail və Suriya arasında əlaqələrin regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün əhəmiyyətini müzakirə ediblər", - deyə məlumatda bildirilib.
Dövlət katibi ABŞ prezidenti Donald Trampın ərəb dövlətinə qarşı sanksiyaları yumşaltmaq barədə tarixi bəyanatından sonra Suriyanın sabit və suveren dövlət qurmaq perspektivlərini qeyd edib.
