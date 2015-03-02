Госсекретарь США и глава МИД России провели встречу в Женеве

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Женеве состоялась встреча госсекретаря США Джона Керри и главы МИД России Сергея Лаврова. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры по инициативе американской стороны. Встреча, проходившая в отеле "Президент Уильсон" в закрытом режиме, продлилась, по данным американской стороны, 1 час 20 минут.

Стороны обсудили украинский кризис, выполнение Минских договоренностей от 12 февраля, проблему иранской ядерной программы, а также ситуацию в Сирии.