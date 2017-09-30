Госсекретарь США будет курировать санкции против РФ

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Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп распределил полномочия по ведению санкций против России, КНДР и Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, как заявлено в президентском меморандуме, антироссийские санкции будет курировать госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Госсекретарю поручена работа над закреплением санкций, введенных администрацией бывшего президента США Барака Обамы из-за конфликта на Украине. Также Тиллерсон займется статьями закона о санкциях, связанных с кибератаками на политические организации США. Глава госдепа будет принимать решения об отказе в выдаче виз тем, кто наносит ущерб кибербезопасности лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени российских властей.

Другими аспектами санкций займутся министр финансов США Стивен Мнучин - ему, в частности, поручены санкции, которые вводятся за распространение коррупции в России, - и глава разведки Дэн Коутс.