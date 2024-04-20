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Госминистр ОАЭ: Членство Палестины в ООН способствовало бы мирному процессу в регионе

Госминистр ОАЭ: Членство Палестины в ООН способствовало бы мирному процессу в регионе Объединенные Арабские Эмираты выразили сожаление в связи с тем, что Совет безопасности ООН не смог принять резолюцию о признании Палестины полноправным членом всемирной организации.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 13:39
Госминистр ОАЭ: Членство Палестины в ООН способствовало бы мирному процессу в регионе

Объединенные Арабские Эмираты выразили сожаление в связи с тем, что Совет безопасности ООН не смог принять резолюцию о признании Палестины полноправным членом всемирной организации.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил государственный министр ОАЭ Халифа Шахин аль-Марар.

Он подчеркнул, что предоставление Палестине полноправного членства в ООН стало бы "важным шагом для активизации мирных усилий в регионе".

По словам аль-Марара, для продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке необходимо "положить конец незаконной практике, которая препятствует реализации решения о создании двух государств и нарушает право на самоопределение палестинского народа".

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