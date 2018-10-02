Госдолг США за 2018 финансовый год составил $21,5 трлн

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, оказавшись на рекордной отметке в $21,5 трлн.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило издание The Washington Examiner. По его данным, госдолг США на последний рабочий день 2017 финансового года составлял $20,245 трлн, а в пятницу, 28 сентября 2018 года, впервые в истории достиг $21,516 трлн. При этом в прошлом месяце в Конгрессе США уведомили, что займы федерального правительства страны за первые 11 месяцев 2018 финансового года достигли $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего финансового года.

Как отмечает издание, бюджетный дефицит США к 2020 году достигнет отметки в $1 трлн, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы.