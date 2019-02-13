Госдолг США вырос до $22 трлн.

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Государственный долг США достиг исторического рекорда в 22,012 триллиона долларов.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте американского минфина.

По данным агентства, с февраля 2019 года этот показатель вырос более чем на 90 миллиардов долларов.

Как отмечается, за 11 месяцев госдолг США увеличился более чем на один триллион долларов.

Ранее сообщалось, что госдолг США вырос на два триллиона долларов при американском лидере Дональде Трампе.