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    Госдолг США вырос более чем на $2 трлн за время президентства Трампа

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Государственный долг Соединенных Штатов увеличился более чем на $2 трлн за почти два года президентства Дональда Трампа - с 20 января 2017 года. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал CNN, который проанализировал данные министерства финансов США.

    Госдолг "за это время контроля республиканцами Палаты представителей и Сената Конгресса США практически достиг отметки в $22 трлн ($21,974 трлн)", проинформировал телеканал. 

    Иными словами, госдолг увеличился на 10% за время президентства Трампа.

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