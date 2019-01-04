Госдолг США вырос более чем на $2 трлн за время президентства Трампа

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Государственный долг Соединенных Штатов увеличился более чем на $2 трлн за почти два года президентства Дональда Трампа - с 20 января 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал CNN, который проанализировал данные министерства финансов США.

Госдолг "за это время контроля республиканцами Палаты представителей и Сената Конгресса США практически достиг отметки в $22 трлн ($21,974 трлн)", проинформировал телеканал.

Иными словами, госдолг увеличился на 10% за время президентства Трампа.