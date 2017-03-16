Госдепартамент: США сократят международную помощь

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ США сократят международную помощь, но не дипломатические функции госдепартамента. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, представляя черновую версию федерального бюджета на 2017 финансовый год.

"Вы увидите весьма резкое сокращение по госдепартаменту", — сказал Малвейни.

По его словам, предложенный администрацией Трампа бюджет на следующий год сокращает расходы на госдепартамент примерно на 28%.

"Президент заявил, что будет тратить меньше средств за рубежом и больше средств у нас в стране. Так что когда мы реализуем эту политику, такие вещи, как иностранная помощь, будут сокращены", — добавил он.

При этом президент Трамп никоим образом не планирует урезать основные функции госдепартамента, заверил представитель Белого дома.