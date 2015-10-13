Госдепартамент США разочаровался выборами в Беларуси

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Беларуси прошли мирно, однако не соответствовали международным обязательствам, которые на себя взял Минск, говорится в опубликованном в понедельник коммюнике госдепа США, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"США приветствуют мирное проведение 11 октября президентских выборов в Беларуси. Тем не менее, мы разочарованы тем, что выборы в значительной степени не соответствовали международным обязательствам, взятым на себя Беларусией, а также - обязательствам о проведении свободного и честного голосования", - говорится в документе. При этом в госдепе ссылаются на доклады наблюдателей, в частности - от БДИПЧ/ОБСЕ.

"Доклады наблюдателей свидетельствуют о серьезных проблемах с подсчетом голосов, подведением итогов выборов, а также - с составом избирательных комиссий. Кроме того, Беларусь нуждается в фундаментальной реформе несовершенной правовой базы, регулирующей проведение выборов" - считают в госдепе США.

В американском внешнеполитическом ведомстве приветствовали "участие оппозиционных политических партий и независимых СМИ (в предвыборной кампании - ИФ). В то же время, невозможность для местных и международных наблюдателей следить за процессом подсчета голосов, равно как и почти полное отсутствие в составе избирательных комиссий представителей оппозиции или независимых членов, нарушают демократические процессы и нормы".