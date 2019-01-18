Госдеп США попросил сотрудников вернуться к работе

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент США в четверг призвал своих сотрудников в США и за границей вернуться к работе, несмотря на приостановку финансирования работы части госучреждений с конца декабря.

Как передаёт Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает The Hill.

Ведомство отмечает, что принимает меры, чтобы получить дополнительные средства на оплату труда своих работников. Большинство сотрудников должны вернуться к работе 22 января, некоторые – 20 января.

Госдеп обещает оплатить работу сотрудников за второй период 2019 года (период длится две недели), и в дальнейшем попытаться найти средства на оплату следующих периодов.

Напомним, что ранее администрация президента США Дональда Трампа вызвала на работу около 50 тысяч государственных служащих, отправленных в вынужденный неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.