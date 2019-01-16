Администрация США вызвала из отпуска 50 тысяч госслужащих

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа вызвала на работу около 50 тысяч государственных служащих, отправленных в вынужденный неоплачиваемый отпуск из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета Washington Post, на работу вернутся государственные служащие, которые отвечают за выплату налоговых возмещений, следят за безопасностью полетов и проводят проверки продуктов и лекарственных средств.

Издание отмечает, им придется работать без оплаты.

Накануне суд в США отклонил заявление профсоюзов, представляющих авиадиспетчеров и других государственных служащих, с требованием обязать власти выплачивать зарплату работникам федеральных учреждений, вынужденным работать во время шатдауна.

Отметим, что 22 декабря правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования в результате провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.

Д.Трамп размышляет над введением режима чрезвычайного положения на границе, чтобы обойти конгресс и попытаться профинансировать стену.