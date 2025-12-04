Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Госдеп США переименовал Институт мира в честь Трампа

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 09:14
    Госдеп США переименовал Институт мира в честь Трампа

    Госдепартамент присвоил Институту мира США имя президента Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице американского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Сегодня утром Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди", - сказано в публикации.

    Эта независимая некоммерческая организация была основана Конгрессом США в 1984 году. Институт призван поддерживать действия исполнительной ветви власти Соединенных Штатов, направленные на урегулирование конфликтов в мире.

