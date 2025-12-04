İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 09:40
    ABŞ Sülh İnstitutuna Trampın adı verilib

    Dövlət Departamenti ABŞ Sülh İnstitutuna Prezident Donald Trampın adını verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ xarici siyasət idarəsinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Bu səhər Dövlət Departamenti keçmiş Sülh İnstitutunu ölkəmizin tarixindəki ən böyük danışıqlar aparan şəxsin adını əks etdirmək üçün yenidən dəyişdirib. Donald C.Tramp Sülh İnstitutuna xoş gəlmisiniz", - məlumatda qeyd edilib.

    Госдеп США переименовал Институт мира в честь Трампа

