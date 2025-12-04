ABŞ Sülh İnstitutuna Trampın adı verilib
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 09:40
Dövlət Departamenti ABŞ Sülh İnstitutuna Prezident Donald Trampın adını verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ xarici siyasət idarəsinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Bu səhər Dövlət Departamenti keçmiş Sülh İnstitutunu ölkəmizin tarixindəki ən böyük danışıqlar aparan şəxsin adını əks etdirmək üçün yenidən dəyişdirib. Donald C.Tramp Sülh İnstitutuna xoş gəlmisiniz", - məlumatda qeyd edilib.
