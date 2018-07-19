Госдеп США озвучил три предложения по итогам встречи Трампа с Путиным

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США рассматривает три предложения по итогам встречи главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

Первое предложение — создать рабочую группу высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из США и России. Второе — создать экспертный совет из политологов, действующих и бывших дипломатов и бывших военных двух стран. Третье предложение — проводить встречи Совета национальной безопасности (СНБ) США и Совета безопасности России.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 16 июля в Финляндии. Главы государств сначала провели переговоры один на один, а затем продолжили их в расширенном формате, после чего состоялась их совместная пресс-конференция.