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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 06:12
    Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд

    США одобрили возможную продажу Украине средств противовоздушной обороны и боеприпасов на общую сумму $2,68 млрд.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении сайте Госдепартамента.

    В документе указывается, что Украина запросила возможность приобретения аналогов ракет к системам ПВО С-300, ракет GAM-67, ракетных систем увеличенной дальности с лазерным наведением, самоходных пусковых установок, систем обнаружения БПЛА, комплектов для модернизации мобильных пусковых установок, а также сопутствующего оборудования и услуг по ремонту и обслуживанию.

    В Госдепе подчеркивают, что речь идет об изделиях, не относящихся к основным образцам военной техники и вооружений. В ведомстве исходят из того, что вооружения будут оплачены за счет средств, переданных Украине европейскими странами, а также администрацией экс-президента США Джо Байдена по механизму Foreign Military Financing, который предполагает предоставление иностранным государствам грантов и кредитов для закупок американского вооружения.

    Продажа вооружения Госдепартамент США
    Dövlət Departamenti Ukraynaya HHM vasitələri və sursatların mümkün satışını təsdiqləyib
    US okays potential $2.68B sale of air defense gear to Ukraine

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