    Госдеп: США и Мексика будут сотрудничать в ликвидации наркокартелей

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 01:57
    Госсекретарь США Марко Рубио и президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе встречи в мексиканской столице подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с наркокартелями и другими транснациональными преступными группировками.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

    "Они подтвердили прочное партнерство между США и Мексикой и совместную приверженность ликвидации картелей, борьбе с проблемой фентанила и насилием, совершаемым транснациональными преступными группировками, пресечению нелегальной миграции и содействию экономическому процветанию и безопасности", - говорится в документе.

    На пресс-конференции с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте госсекретарь США заявил, что Вашингтон намерен продолжить операцию по уничтожению в Карибском бассейне катеров, которые используются для перевозки наркотиков.

    США Мексика наркокартель контрабанда
