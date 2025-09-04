Госдеп: США и Мексика будут сотрудничать в ликвидации наркокартелей

Госсекретарь США Марко Рубио и президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе встречи в мексиканской столице подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с наркокартелями и другими транснациональными преступными группировками.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

"Они подтвердили прочное партнерство между США и Мексикой и совместную приверженность ликвидации картелей, борьбе с проблемой фентанила и насилием, совершаемым транснациональными преступными группировками, пресечению нелегальной миграции и содействию экономическому процветанию и безопасности", - говорится в документе.

На пресс-конференции с главой МИД Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте госсекретарь США заявил, что Вашингтон намерен продолжить операцию по уничтожению в Карибском бассейне катеров, которые используются для перевозки наркотиков.