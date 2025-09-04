İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    ABŞ və Meksika narkotik kartellərinin zərərsizləşdirilməsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 02:16
    ABŞ və Meksika narkotik kartellərinin zərərsizləşdirilməsində əməkdaşlıq edəcək

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaum Meksikanın paytaxtında keçirilən görüşdə narkotik kartelləri və digər transmilli cinayətkar qruplarla mübarizədə əməkdaşlığa sadiq olduqlarını bir daha təsdiqləyiblər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.

    "Onlar Birləşmiş Ştatlar və Meksika arasında güclü tərəfdaşlığı və kartellərin zərərsizləşdirilməsi, fentanil, transmilli cinayət zorakılığı ilə mübarizə, qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması, iqtisadi rifahın və təhlükəsizliyin təşviq edilməsinə dair birgə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyiblər", - sənəddə deyilir.

    ABŞ dövlət katibi Meksikanın xarici işlər naziri Xuan Ramon de la Fuente ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Vaşinqton Karib dənizində narkotik vasitələrin daşınması üçün istifadə olunan katerlərin məhv olunması əməliyyatını davam etdirmək niyyətindədir.

    Meksika ABŞ narkotik
    Rus Versiası Rus Versiası
    Госдеп: США и Мексика будут сотрудничать в ликвидации наркокартелей

    Son xəbərlər

    02:55

    ABŞ-də 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:32

    HƏMAS: Razılaşma çərçivəsində bütün girovları azad etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    02:16

    ABŞ və Meksika narkotik kartellərinin zərərsizləşdirilməsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    01:54

    Britaniya hökuməti şəxsi evləri qanunsuz miqrantlar üçün icarəyə götürür

    Digər ölkələr
    01:29

    Suriyada partlayış olub

    Digər ölkələr
    01:13

    Tramp polşalı həmkarını G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət edib

    Digər ölkələr
    01:07

    Zelenski Ukrayna üçün "Koreya ssenarisini" güman edir

    Digər ölkələr
    00:48

    BMT ABŞ ilə Fələstin nümayəndə heyəti üçün viza məsələsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:34

    BMT: İsrailin Qəzzadakı əməliyyatları nəticəsində azı 21 min uşaq əlil olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti