Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать дома
- 07 апреля, 2026
- 19:11
Госдепартамент США рекомендовал гражданам, находящимся в Бахрейне, оставаться дома до дальнейших указаний.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
