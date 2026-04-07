    Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать дома

    • 07 апреля, 2026
    • 19:11
    Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать дома

    Госдепартамент США рекомендовал гражданам, находящимся в Бахрейне, оставаться дома до дальнейших указаний.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Dövlət Departamenti Bəhreyndəki ABŞ vətəndaşlarına evlərini tərk etməməyi tövsiyə edib

