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Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет

Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II), предназначенных для переоборудования неуправляемых ракет в высокоточное оружие, на сумму $31,2 млн.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 02:49
Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II), предназначенных для переоборудования неуправляемых ракет в высокоточное оружие, на сумму $31,2 млн.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам одобрил возможную продажу правительству Великобритании до 768 комплексов APKWS II. Управление по сотрудничеству в области безопасности предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс о возможности этой продажи", - говорится в заявлении.

В пакет также войдет вспомогательное оборудование, запасные части и расходные материалы, техническая документация, транспортировка, техническая, логистическая и программная поддержка.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti Britaniyanın yüksək dəqiqlikli raketlər almasına icazə verib

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