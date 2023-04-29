Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II), предназначенных для переоборудования неуправляемых ракет в высокоточное оружие, на сумму $31,2 млн.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II), предназначенных для переоборудования неуправляемых ракет в высокоточное оружие, на сумму $31,2 млн.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам одобрил возможную продажу правительству Великобритании до 768 комплексов APKWS II. Управление по сотрудничеству в области безопасности предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс о возможности этой продажи", - говорится в заявлении.

В пакет также войдет вспомогательное оборудование, запасные части и расходные материалы, техническая документация, транспортировка, техническая, логистическая и программная поддержка.