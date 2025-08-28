    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 23:51
    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    В заявлении уточняется, что украинские власти ранее запросили у США до 3 350 таких ракет, а также навигационные системы для них. Киев может использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ Ukraynaya 3 mindən çox ERAM raketinin satışına razılıq verib

