Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 23:51
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн.
Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
В заявлении уточняется, что украинские власти ранее запросили у США до 3 350 таких ракет, а также навигационные системы для них. Киев может использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией.
