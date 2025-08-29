ABŞ Ukraynaya 3 mindən çox ERAM raketinin satışına razılıq verib
- 29 avqust, 2025
- 02:19
ABŞ Dövlət Departamenti Ukraynaya 825 milyon dollar dəyərində 3 mindən çox hava bazalı ERAM raketinin və əlaqədar maddi-texniki təminatın mümkün satışına razılıq verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun Müdafiə Təhlükəsizliyi Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb.
Bəyanatda qeyd olunub ki, Ukrayna hakimiyyəti daha əvvəl ABŞ-dən 3 350 ədəd bu tip raket, həmçinin onlar üçün naviqasiya sistemləri təmin etməyi istəmişdi. Rəsmi Kiyev bu silahların ödənişi üçün Danimarka, Niderland və Norveç tərəfindən ayrılmış vəsaitlərdən istifadə edə bilər.
