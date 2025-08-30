    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млн

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 02:56
    Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млн

    Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Украине услуг по материально-техническому обеспечению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на $179,1 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    Как оно уточнило, Киев ранее запросил у США техническое обслуживание упомянутых ЗРК, а также различные запчасти и оборудование для них. Американская сторона готова предоставить "засекреченные и незасекреченные запчасти, техническую поддержку, засекреченное и незасекреченное программное обеспечение и обновления для него, модификации систем и соответствующие комплекты", а также различное другое оборудование.

    В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности". Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное предоставление услуг и систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. 

    Украина   США   ЗРК Patriot  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ Ukraynaya "Patriot" sistemləri üçün texniki xidmət təminatını təsdiqləyib

    Последние новости

    04:48

    WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциями

    Другие страны
    04:19

    Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

    В регионе
    03:51

    Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млн

    Другие страны
    03:21

    Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение суда

    Другие страны
    02:56

    Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млн

    Другие страны
    02:29

    Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

    В регионе
    02:18

    Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрд

    Другие страны
    01:49

    Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелей

    Другие страны
    01:24

    Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере

    Футбол
    Лента новостей