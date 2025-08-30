ABŞ Ukraynaya "Patriot" sistemləri üçün texniki xidmət təminatını təsdiqləyib
- 30 avqust, 2025
- 04:11
ABŞ Dövlət Departamenti Ukraynaya "Patriot" hava hücumundan müdafiə raket sistemləri üçün 179,1 milyon dollarlıq maddi-texniki dəstək xidmətlərinin potensial təminatını təsdiqləyib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Pentaqonun hökumətlərarası müqavilələr əsasında xaricə hərbi texnika və silahların tədarükünə cavabdeh olan Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, Kiyev əvvəllər ABŞ-dən yuxarıda adı çəkilən hzenit-raket müdafiə sistemləri, eləcə də onlar üçün müxtəlif ehtiyat hissələri və avadanlıqlara texniki dəstək göstərməyi xahiş etmişdi. Amerika tərəfi məxfi və məxfi olmayan ehtiyat hissələri, texniki dəstək, onun üçün məxfi və məxfi olmayan proqram təminatı və yenilənmələri, sistem modifikasiyaları və müvafiq dəstləri, eləcə də müxtəlif digər avadanlıqları təqdim etməyə hazırdır.
Sənəddə vurğulanır ki, satış ABŞ-nin xarici siyasəti və milli təhlükəsizlik məqsədlərinə uyğun olacaq. ABŞ administrasiyası artıq Konqresə xidmət və sistemlərin mümkün təqdimatını təsdiqləmək qərarı barədə məlumat verib. Qanunverici orqanın potensial sövdələşməni nəzərdən keçirmək və ya onu bloklamaq üçün 30 günü var.