Госдеп назвал условие для улучшения отношений с Москвой

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать свою вину в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявила представитель госдепа Хезер Науэрт.

Кроме того, Москва должна «прекратить безрассудное и агрессивное поведение».

Отвечая на вопрос, передал ли Лондон в Госдеп доказательства вины России, представитель ведомства ушла от прямого ответа, заявив: «Это то, с чем имеет дело правительство США на самом высоком уровне», - отметила она.