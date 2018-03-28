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    Госдеп назвал условие для улучшения отношений с Москвой

    Их озвучила представитель госдепа Хезер Науэрт

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать свою вину в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявила представитель госдепа Хезер Науэрт.

    Кроме того, Москва должна «прекратить безрассудное и агрессивное поведение».

    Отвечая на вопрос, передал ли Лондон в Госдеп доказательства вины России, представитель ведомства ушла от прямого ответа, заявив: «Это то, с чем имеет дело правительство США на самом высоком уровне», - отметила она.

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