Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрд

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего материально-технического обеспечения за $8,5 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти Дании ранее запросили у США более 50 ракет-перехватчиков для упомянутых комплексов, радиолокационные станции и пусковые установки.