    • 30 avqust, 2025
    • 03:09
    Dövlət Departamenti Danimarkaya Patriot və digər sistemlərin satışını təsdiqləyib

    ABŞ Dövlət Departamenti "Patriot" hava hücumundan müdafiə raket sistemlərinin və əlaqədar maddi-texniki təminatın Danimarkaya 8,5 milyard dollara potensial satışını təsdiqləyib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Pentaqonun hökumətlərarası müqavilələr əsasında xaricə hərbi texnika və silahların tədarükünə cavabdeh olan Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb.

    Açıqlamada qeyd olunur ki, Danimarka hakimiyyəti əvvəllər ABŞ-dən yuxarıda adı çəkilən sistemlər, radar stansiyaları və buraxılış qurğuları üçün 50-dən çox ələ keçirən raket istəyib.

