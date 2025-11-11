Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Google инвестирует в ближайшие четыре года €5,5 млрд в проекты в ФРГ

    • 11 ноября, 2025
    • 22:33
    Американская технологическая компания Google планирует инвестировать в ближайшие четыре года 5,5 млрд евро в проекты в Германии.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление главы подразделения концерна в ФРГ Филиппа Юстуса.

    Конкретно средства планируется направить в строительство нового центра обработки данных в городе Дитценбах в федеральной земле Гессен, расширение уже существующего дата-центра в Ханау (также Гессен). Кроме того, Google расширит свое присутствие в Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. По данным компании, речь идет о самой масштабной инвестиционной программе в Германии. До конца 2029 года планируется ежегодно обеспечивать около 9 тыс. рабочих мест в ФРГ.

    Планы Google приветствовал в своем сообщении в соцсети Х канцлер ФРГ Фридрих Мерц. С его точки зрения, это свидетельствует о том, что Германия "остается одной из самых привлекательных инвестиционных площадок мира".

    "Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq

    Лента новостей