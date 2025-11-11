İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    "Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 22:40
    Google Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq

    Amerikanın Google texnologiya şirkəti növbəti dörd il ərzində Almaniyada layihələrə 5,5 milyard avro investisiya qoymağı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Der Spiegel" jurnalı şirkətin Almaniya əməliyyatlarının rəhbəri Filip Yustusun açıqlamasına istinadən yazıb.

    Konkret olaraq, vəsaitlərin Hessen federal torpağının Ditsenbax şəhərində yeni məlumat mərkəzinin tikintisinə və Hanauda mövcud məlumat mərkəzinin genişləndirilməsinə yönəldilməsi planlaşdırılır.

    Bundan əlavə, "Google" Berlin, Münhen və Frankfurtda şəhərlərində iştirakını genişləndirəcək. Bu, Almaniyada ən böyük investisiya proqramıdır və şirkət 2029-cu ilin sonuna qədər ölkədə hər il təxminən 9000 iş yeri yaratmağı planlaşdırır.

    Almaniya Google şirkət sərmayə
    Google инвестирует в ближайшие четыре года €5,5 млрд в проекты в ФРГ

    Son xəbərlər

    23:28

    NATO Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Digər ölkələr
    23:12

    Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edib

    Media
    23:10

    KİV: Qəzaya uğrayan Türkiyə hərbi təyyarəsinin bütün ekipaj üzvü həlak olub

    Region
    23:09

    "Hizbullah"ın baş katibi: Biz silahlarımızı yerə qoymayacağıq və döyüşdən əl çəkməyəcəyik

    Digər ölkələr
    22:52

    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    22:49

    Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    22:40

    "Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq

    Digər ölkələr
    22:40

    Türkiyə HHQ-yə məxsus təyyarənin qəzaya uğradığı ərazi mühafizəyə götürülüb

    Region
    22:36

    Orban: Budapeştdə keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammiti gündəmdə qalır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti