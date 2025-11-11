"Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq
Digər ölkələr
- 11 noyabr, 2025
- 22:40
Amerikanın Google texnologiya şirkəti növbəti dörd il ərzində Almaniyada layihələrə 5,5 milyard avro investisiya qoymağı planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Der Spiegel" jurnalı şirkətin Almaniya əməliyyatlarının rəhbəri Filip Yustusun açıqlamasına istinadən yazıb.
Konkret olaraq, vəsaitlərin Hessen federal torpağının Ditsenbax şəhərində yeni məlumat mərkəzinin tikintisinə və Hanauda mövcud məlumat mərkəzinin genişləndirilməsinə yönəldilməsi planlaşdırılır.
Bundan əlavə, "Google" Berlin, Münhen və Frankfurtda şəhərlərində iştirakını genişləndirəcək. Bu, Almaniyada ən böyük investisiya proqramıdır və şirkət 2029-cu ilin sonuna qədər ölkədə hər il təxminən 9000 iş yeri yaratmağı planlaşdırır.
Son xəbərlər
23:28
NATO Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı veribDigər ölkələr
23:12
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edibMedia
23:10
KİV: Qəzaya uğrayan Türkiyə hərbi təyyarəsinin bütün ekipaj üzvü həlak olubRegion
23:09
"Hizbullah"ın baş katibi: Biz silahlarımızı yerə qoymayacağıq və döyüşdən əl çəkməyəcəyikDigər ölkələr
22:52
Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib - YENİLƏNİBMədəniyyət siyasəti
22:49
Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edibXarici siyasət
22:40
"Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaqDigər ölkələr
22:40
Türkiyə HHQ-yə məxsus təyyarənin qəzaya uğradığı ərazi mühafizəyə götürülübRegion
22:36