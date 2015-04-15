​Google грозит штраф в 6 млрд. долларов за нарушение законов ЕС

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Судебное разбирательство антимонопольного регулятора ЕС против Google может грозить компании штрафом в размере 6 млрд. долларов США, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Обвинения будут выдвинуты 15 апреля, согласно договоренности, достигнутой между еврокомиссаром по конкуренции Маргрет Вестагер и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщили изданию информированные источники в ЕС.

Google обвиняют в том, что крупнейший поисковик отдает предпочтение собственным сервисам для путешествий, покупок и карт в ущерб сервисам конкурентов.

Судебное разбирательство может стать крупнейшим с момента антимонопольного разбирательства против Microsoft.

Отметим, что ЕК вела расследование против американской интернет-корпорации в течении пять лет, за это время оно трижды приостанавливалось. Наряду с этим, Европейская комиссия попросила разрешения опубликовать жалобы на Google у компаний, ранее сообщавших о нарушении поисковиком законов в конфиденциальном порядке.