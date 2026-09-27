Главы МВД стран ЕС договорились разработать единый механизм по борьбе с нелегалами

Министры стран Евросоюза на переговорах в Мюнхене договорились разработать единый механизм борьбы с нелегальной миграцией на фоне кризиса в Сеуте.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и его коллеги еще из 17 стран ЕС хотят разработать европейский миграционный кризисный план для реагирования на такие экстренные случаи с наплывом мигрантов, как в испанской Сеуте.

По данным издания, представители Испании отсутствовали за столом переговоров.

План предусматривает три пункта. Первый - введение единых для ЕС критериев, по которым ситуацию на границе можно будет признать чрезвычайной, второй - соглашение об ускоренном порядке выдворения мигрантов в экстренных ситуациях, третий - создание механизма поддержки, благодаря которому можно будет в течение 24 часов направлять силы быстрого реагирования Frontex в страну ЕС, столкнувшуюся с кризисом на внешней границе.

Напомним, что в конце июля в Сеуте произошел массовый наплыв мигрантов из Марокко. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище. Кризис продолжается до сих пор. Из Испании обратно были возвращены порядка 70 тысяч человек.