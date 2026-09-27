İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Aİ-də qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə üzrə vahid mexanizm hazırlanacaq

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 18:25
    Aİ-də qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə üzrə vahid mexanizm hazırlanacaq

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin nazirləri Münxendəki danışıqlarda Seuta böhranı fonunda qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə üçün vahid mexanizm hazırlamaq barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti mənbələrinə istinadən yazıb.

    Qeyd olunub ki, Almaniyanın daxili işlər naziri Aleksandr Dobrindt və onun daha 17 Aİ ölkəsindən olan həmkarları İspaniyanın Seuta şəhərində olduğu kimi, miqrant axını ilə bağlı belə fövqəladə hallara reaksiya vermək üçün Avropanın miqrasiya böhranı planını hazırlamaq istəyirlər.

    Nəşrin məlumatına görə, İspaniya nümayəndələri danışıqlar masası arxasında olmayıblar.

    Plan üç bəndi nəzərdə tutur. Birincisi, sərhəddəki vəziyyətin fövqəladə hal olaraq tanınmasına imkan verən Aİ üçün vahid meyarların tətbiq edilməsi; ikincisi, fövqəladə hallarda miqrantların sürətləndirilmiş qaydada ölkədən çıxarılması haqqında razılaşma; üçüncüsü, xarici sərhəddə böhranla üzləşən Aİ ölkəsinə 24 saat ərzində "Frontex"in çevik reaksiya qüvvələrini göndərməyə imkan verəcək dəstək mexanizminin yaradılmasıdır.

    Xatırladaq ki, iyulun sonlarında Seutaya Mərakeşdən kütləvi miqrant axını baş verib. Böhran indiyə qədər davam edir. 70 minə yaxın insan İspaniyadan geri qaytarılıb.

    Qanunsuz miqrasiya Avropa İttifaqı (Aİ)
    Главы МВД стран ЕС договорились разработать единый механизм по борьбе с нелегалами
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