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Главы МИД Японии и США обсудили ракетные пуски КНДР

Главы МИД Японии и США обсудили ракетные пуски КНДР Глава МИД Японии Есимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ракетные пуски КНДР и пути взаимодействия стран на фоне усугубляющейся ситуации по безопасности в регионе.
Другие страны
25 мая 2022 г. 08:56
Главы МИД Японии и США обсудили ракетные пуски КНДР

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ракетные пуски КНДР и пути взаимодействия стран на фоне усугубляющейся ситуации по безопасности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет МИД Японии.

"Главы ведомств подтвердили позицию, что подобные действия являются угрозой мира и стабильности Японии, региона и всего международного сообщества", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила третью за день баллистическую ракету в сторону Японского моря. Отмечается, что это девятнадцатый запуск баллистической ракеты в этом году.

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Версия на английском языке Japanese, US FMs mull N. Korean missile launches

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