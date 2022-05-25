Главы МИД Японии и США обсудили ракетные пуски КНДР

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ракетные пуски КНДР и пути взаимодействия стран на фоне усугубляющейся ситуации по безопасности в регионе.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ракетные пуски КНДР и пути взаимодействия стран на фоне усугубляющейся ситуации по безопасности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет МИД Японии.

"Главы ведомств подтвердили позицию, что подобные действия являются угрозой мира и стабильности Японии, региона и всего международного сообщества", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила третью за день баллистическую ракету в сторону Японского моря. Отмечается, что это девятнадцатый запуск баллистической ракеты в этом году.