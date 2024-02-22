Главы МИД Турции и России встретились в Бразилии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции на странице в соцсети "X".
Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран G20 в Бразилии.
Bakanımız— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri)
@HakanFidan, Rio de Janeiro'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. pic.twitter.com/3EgAAy1Nzp February 22, 2024