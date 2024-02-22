Главы МИД Турции и России встретились в Бразилии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции на странице в соцсети "X".

Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран G20 в Бразилии.