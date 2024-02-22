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Главы МИД Турции и России встретились в Бразилии

Главы МИД Турции и России встретились в Бразилии Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Другие страны
22 февраля 2024 г. 18:52
Главы МИД Турции и России встретились в Бразилии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Турции на странице в соцсети "X".

Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран G20 в Бразилии.

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Версия на английском языке Hakan Fidan meets with his Russian counterpart Sergey Lavrov
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb

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