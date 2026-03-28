Главы МИД трех стран посетят Пакистан для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, Хакан Фидан и Бадр Абдельати посетят Исламабад 29-30 марта.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на МИД Пакистана.

Отмечается, что главы МИД посетят Пакистан по приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Мухаммада Исхака Дара.

"В ходе визита министры иностранных дел проведут углубленные обсуждения по широкому кругу вопросов, включая усилия по деэскалации напряженности в регионе (Ближнего Востока - ред.). Они также встретятся с премьер-министром. Визит предоставит возможность для дальнейшего укрепления сотрудничества и координации Пакистана с этими странами по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.