Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 3 декабря

Министры иностранных дел государств-членов НАТО будут совещаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе 3 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Отмечается, что подробная программа совещания будет обнародована позднее.