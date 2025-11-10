Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 3 декабря

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 21:04
    Министры иностранных дел государств-членов НАТО будут совещаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе 3 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

    Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

    Отмечается, что подробная программа совещания будет обнародована позднее.

    НАТО главы МИД Брюссель
    NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri 3 dekabrda Brüsseldə görüşəcəklər

    Лента новостей