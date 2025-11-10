Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 3 декабря
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 21:04
Министры иностранных дел государств-членов НАТО будут совещаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе 3 декабря.
Как передает Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.
Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Отмечается, что подробная программа совещания будет обнародована позднее.
Последние новости
21:04
Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 3 декабряДругие страны
20:52
В Белом доме началась встреча Трампа и аш-ШарааДругие страны
20:50
Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на ИсламиадеИндивидуальные
20:30
СМИ: Пентагон возобновил подготовку сухопутных войск в джунглях ПанамыДругие страны
20:11
В США запретили взлет и посадку бизнес-джетов в 12 крупных аэропортахДругие страны
19:54
Видео
Число погибших при взрыве в Дели достигло 13 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:35
Фото
Сборная Азербайджана по дзюдо стала победителем VI ИсламиадыИндивидуальные
19:26
В Балакяне пастушья собака загрызла 83-летнего мужчинуПроисшествия
19:13
Фото