NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri 3 dekabrda Brüsseldə görüşəcəklər
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 21:15
NATO-ya üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri dekabrın 3-də alyansın Brüsseldəki qərargahında görüş keçirəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Görüş NATO-nun baş katibi Mark Rüttenin sədrliyi ilə baş tutacaq.
Qeyd olunur ki, iclasın ətraflı proqramı daha sonra açıqlanacaq.
