Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    Главы МИД стран Лиги арабских государств обсуждают в Каире палестинский вопрос

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 12:13
    Главы МИД стран Лиги арабских государств обсуждают в Каире палестинский вопрос

    Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств проводят встречу в столице Египта Каире, где обсуждают ситуацию на Ближнем востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    По информации газеты, на заседании будет обсуждаться палестинский вопрос. В частности, участники намерены искать пути убедить западные страны признать палестинское государство и остановить действия Израиля в секторе Газа.

    Палестина сектор Газа Лига арабских государств Каир Египет Израиль
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərəb Dövlətləri Liqası Fələstin məsələsini müzakirəyə çıxarıb

    Последние новости

    13:30

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    13:21
    Фото

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    13:10

    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    13:07

    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    13:05

    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    13:03

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Внутренняя политика
    12:58

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    12:46

    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    Лента новостей