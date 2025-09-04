Главы МИД стран Лиги арабских государств обсуждают в Каире палестинский вопрос
- 04 сентября, 2025
- 12:13
Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств проводят встречу в столице Египта Каире, где обсуждают ситуацию на Ближнем востоке.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
По информации газеты, на заседании будет обсуждаться палестинский вопрос. В частности, участники намерены искать пути убедить западные страны признать палестинское государство и остановить действия Израиля в секторе Газа.
