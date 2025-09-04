Ərəb Dövlətləri Liqası Fələstin məsələsini müzakirəyə çıxarıb
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 12:21
Ərəb Dövlətləri Liqası ölkələrinin xarici işlər nazirləri Misirin paytaxtı Qahirədə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Qəzetin məlumatına görə, iclasda Fələstin məsələsi müzakirə olunacaq.
Xüsusilə, iştirakçılar Qərb ölkələrini Fələstin dövlətini tanımağa və İsrailin Qəzza zolağındakı əməliyyatlarını dayandırmağa inandırmaqla bağlı yolları axtarmaq niyyətindədirlər.
Son xəbərlər
13:34
Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaqRegion
13:32
Aİ: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdirXarici siyasət
13:28
Foto
Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdırXarici siyasət
13:25
Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndiribDigər ölkələr
13:19
Foto
İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıbEnergetika
13:00
Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAMMədəniyyət siyasəti
12:59
Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"Futbol
12:51
İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edirDigər ölkələr
12:43