    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 12:21
    Ərəb Dövlətləri Liqası Fələstin məsələsini müzakirəyə çıxarıb

    Ərəb Dövlətləri Liqası ölkələrinin xarici işlər nazirləri Misirin paytaxtı Qahirədə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Qəzetin məlumatına görə, iclasda Fələstin məsələsi müzakirə olunacaq.

    Xüsusilə, iştirakçılar Qərb ölkələrini Fələstin dövlətini tanımağa və İsrailin Qəzza zolağındakı əməliyyatlarını dayandırmağa inandırmaqla bağlı yolları axtarmaq niyyətindədirlər.

