Главы МИД Польши и Великобритании призвали США утвердить финансовую помощь Украине

Главы МИД Польши и Великобритании Радослав Сикорский и Дэвид Кэмерон призвали Палату представителей Конгресса США утвердить финансовую помощь Украине.

Главы МИД Польши и Великобритании Радослав Сикорский и Дэвид Кэмерон призвали Палату представителей Конгресса США утвердить финансовую помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, призыв прозвучал на совместной пресс-конференции министров в Варшаве.

"Я бы хотел, чтобы вы трактовали это как наш общий призыв в адрес Палаты представителей США, особенно лично спикера Майка Джонсона, чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины. Это эпохальное решение, которое повлияет на доверие к США их союзников во всем мире. Призываем, чтобы пакет помощи был принят", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Кэмерон в свою очередь отметил важность того, чтобы по мере возможностей помощь Украине не иссякала. "Это в наших интересах", - констатировал он.

13 февраля законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню, из которых 60,06 млрд долларов сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, набрал достаточное для его утверждения количество голосов в ходе финального голосования в Сенате США. За законопроект проголосовали 70 сенаторов, против - 29. После одобрения в Сенате, согласно процедуре, законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты законодательного органа республиканец Майк Джонсон называл ранее предложение Сената "заведомо непроходным".