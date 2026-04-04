Главы МИД Пакистана и Египта обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 22:00
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор со главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети X.
Отмечается, что стороны обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
"В ходе беседы главы МИД обсудили последние события в регионе и продолжающиеся дипломатические усилия, подчеркнув важность деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.
Министры договорились поддерживать тесный контакт в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
