Главы МИД Пакистана и Египта обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор со главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана в соцсети X.

Отмечается, что стороны обсудили эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

"В ходе беседы главы МИД обсудили последние события в регионе и продолжающиеся дипломатические усилия, подчеркнув важность деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Министры договорились поддерживать тесный контакт в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.