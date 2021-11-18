Главы МИД G7 осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС

Главы МИД G7 осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС, которая по их мнению, занимается организацией нелегальной миграции вдоль своих границ.

Главы МИД G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС, которая по их мнению, занимается организацией нелегальной миграции вдоль своих границ.

Как передает Report, cтраны G7 выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией.

"Мы едины в своей солидарности с Польшей, так же как с Литвой и Латвией, которые стали мишенью провокационного использования нерегулированной миграции в качестве гибридной тактики", - говорится в заявлении глав МИД в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

В заявлении также говорится о том, что необходимо предоставить международным организациям неотложный и неограниченный доступ для гуманитарной помощи мигрантом на польско-белорусской границе.