Главы МИД ЕС вернутся к 19-му пакету санкций против РФ на следующей неделе

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 17:51
    Главы МИД стран Евросоюза не приняли практических решений по 19-му пакету антироссийских санкций, дискуссия продолжится на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи в Копенгагене.

    "Мы провели очень насыщенную дискуссию по 19-му пакету санкций, обсуждались ограничения против "теневого флота", вторичные санкции против российского банковского и энергетического секторов, а также торговые тарифы и прочие ограничения. На следующей неделе я представлю странам ЕС новые предложения (Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС - ред.)", - сказала она. 

    Она уточнила, что участвовавшие в министерской встрече "британцы выступили с идеей санкционирования расчетов в криптовалютах". "Я не знаю, как это сделать на практике, но мы должны изучать все варианты", - сказала Каллас. По ее версии, Москва пытается выиграть время, поэтому Брюссель считает эффективным политику наращивания давления на Россию.

