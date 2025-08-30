    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Aİ ölkələrinin XİN başçıları növbəti həftə Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinə qayıdacaqlar

    Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketi ilə bağlı praktiki qərarlar qəbul etməyiblər, müzakirələr növbəti həftə davam edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kopenhagendə qeyri-rəsmi görüşün yekunlarına Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bildirib.

    "Biz 19-cu sanksiya paketi ilə bağlı çox məzmunlu müzakirə apardıq, "kölgə donanması"na qarşı məhdudiyyətlər, Rusiya bank və enerji sektorlarına qarşı ikinci dərəcəli sanksiyalar, həmçinin ticarət tarifləri və digər məhdudiyyətlər müzakirə olundu. Növbəti həftə mən Aİ ölkələrinə yeni təkliflər təqdim edəcəyəm", - o qeyd edib.

    Главы МИД ЕС вернутся к 19-му пакету санкций против РФ на следующей неделе

