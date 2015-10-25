Главы ЕС проводят экстренный саммит по беженцам

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В воскресенье в Брюсселе проходит саммит с участием глав 10 европейских стран, которые встречаются со своими коллегами из Албании, Сербии и Македонии, чтобы обсудить кризис с беженцами, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Рассматриваются несколько предложений, среди которых размещение в течение ближайшей недели более 400 пограничников в тех приграничных зонах, где количество мигрантов наиболее высоко, в частности в Словении, а также патрулирование греческих границ.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нынешняя ситуация требует решения, которое выходит за рамки юрисдикции ЕС и должно включать в себя Турцию.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны, где кризис с наплывом мигрантов ощущается наиболее остро, участвовать в процессе регистрации мигрантов и перестать просто передавать их своим соседям.

В документе, черновой вариант которого попал в руки журналистов, также содержится обещание лидеров ЕС приложить все усилия, чтобы сохранить контроль за границами Евросоюза.

В прошлые выходные Венгрия объявила о закрытии своих границ с Сербией и Хорватией, в результате чего за прошедшую неделю в Словению прибыли 58 тысяч мигрантов, где им приходится ожидать решения своей дальнейшей судьбы в неприспособленных для того условиях.

Правительство Словении обвинило Хорватию в намеренном подвозе мигрантов к словенской границе, однако хорватские власти ответили, что им не остается ничего иного, так как Словения впускает в страну гораздо меньше людей, чем требуется.

Помимо этого Болгария, Румыния и Сербия пригрозили закрыть свои границы из опасений, что это могут сделать Австрия и Германия, куда стремятся все беженцы.