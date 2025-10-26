Главу правящей партии Нидерландов после дебатов эвакуировали из-за угроз

Лидера входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Дилан Йешильгёз вечером 25 октября после предвыборных дебатов эвакуировали в безопасное место из-за сообщения о "подозрительной ситуации" рядом с ее домом в Амстердаме.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NPO, Йешильгёз рассказала, что смогла вернуться домой лишь глубокой ночью. "К сожалению, такие вещи иногда случаются", - отметила она в эфире программы Buitenhof.

По словам политика, возможная угроза, по предварительной информации, связана с деятельностью организованной преступной группировки. "По моим данным, речь идет не о преступнике-одиночке", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, как инцидент повлиял на избирательную кампанию перед досрочными парламентскими выборами, запланированными на 29 октября, Йешильгёз с иронией заметила, что теперь "наносит больше макияжа, чтобы скрыть темные круги под глазами".