Главу правящей партии Нидерландов после дебатов эвакуировали из-за угроз

    • 26 октября, 2025
    • 20:17
    Лидера входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Дилан Йешильгёз вечером 25 октября после предвыборных дебатов эвакуировали в безопасное место из-за сообщения о "подозрительной ситуации" рядом с ее домом в Амстердаме.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NPO, Йешильгёз рассказала, что смогла вернуться домой лишь глубокой ночью. "К сожалению, такие вещи иногда случаются", - отметила она в эфире программы Buitenhof.

    По словам политика, возможная угроза, по предварительной информации, связана с деятельностью организованной преступной группировки. "По моим данным, речь идет не о преступнике-одиночке", - добавила она.

    Отвечая на вопрос о том, как инцидент повлиял на избирательную кампанию перед досрочными парламентскими выборами, запланированными на 29 октября, Йешильгёз с иронией заметила, что теперь "наносит больше макияжа, чтобы скрыть темные круги под глазами".

    Niderlandda ermənipərəst siyasətçi qadın təhdidlərə görə təhlükəsiz yerə təxliyə edilib

