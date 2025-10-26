İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Niderlandda ermənipərəst siyasətçi qadın təhdidlərə görə təhlükəsiz yerə təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 20:37
    Niderlandda ermənipərəst siyasətçi qadın təhdidlərə görə təhlükəsiz yerə təxliyə edilib

    Hakim koalisiyada olan Azadlıq və Demokratiya Uğrunda Xalq Partiyasının lideri Dilan Yeşilgöz Amsterdamdakı evinin yaxınlığında şübhəli vəziyyət barədə məlumatın yayılmasından sonra oktyabrın 25-i axşam seçkiqabağı müzakirələrdən sonra təhlükəsiz yerə təxliyə edilib.

    "Report"un NPO telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, Yeşilgöz evə ancaq gecə saatlarında qayıda bilib.

    Siyasətçinin sözlərinə görə, potensial təhlükə, ilkin məlumata görə, guya mütəşəkkil cinayətkar qrupun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Oktyabrın 29-a təyin edilmiş növbədənkənar parlament seçkiləri ərəfəsində baş verən hadisənin seçki kampaniyasına necə təsir etdiyi sualına Yeşilgöz istehza ilə cavab verib: "İndi gözünün altındakı qara dairələri örtmək üçün daha çox makiyaj edirəm".

    Əslən Türkiyədən olan qadın siyasətçi İsrailə davamlı dəstək verir və Fələstini müdafiə edən hər kəsi "antisemit" elan edir. O, ictimai yerlərdə hicabın qadağan olunmasının tərəfdarıdır. Mühacir mənşəli olmasına baxmayaraq, o, immiqrantlara qarşı sərt siyasətin sadiq müdafiəçisidir.

    Yeşilgöz Ermənistanın işğalçılıq siyasətini və PKK terror təşkilatını dəstəkləyənlərdən biridir. Onun qarşısında çəkdirdiyi fotoda 1990-cı ildə Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisini işğalı zamanı əlində AK-47 Kalaşnikov avtomatı tutan 106 yaşlı erməni qadın əks olunub.

    Türkiyə Niderland
    Главу правящей партии Нидерландов после дебатов эвакуировали из-за угроз

    Son xəbərlər

    20:55

    ABŞ-də şatdaun noyabrın sonuna qədər davam edə bilər

    Digər ölkələr
    20:37

    Niderlandda ermənipərəst siyasətçi qadın təhdidlərə görə təhlükəsiz yerə təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:22

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    20:02

    Avstraliyada fırtına 90 mindən çox evi işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    19:42
    Foto

    Biləsuvarda Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş güləş üzrə region birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    19:30

    Seul Tramp və Kim Çen Inın mümkün görüşündən xəbərsizdir

    Digər ölkələr
    19:03

    KİV: Misir xilasediciləri Qəzza zolağında girovların cəsədlərinin axtarışına başlayıb

    Digər ölkələr
    18:46

    Vensan Abubakar: "Neftçi"yə faydalı olmaq üçün gəlmişəm

    Futbol
    18:43

    Bessent: ABŞ çox güman ki, Çinə qarşı 100 faizlik tariflər tətbiq etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti