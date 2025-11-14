Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

Самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается покровское направление в Донецкой области.

Как передает Report, об этом в своем в Telegram-канале заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Продолжаю работать на самом сложном направлении (...) в частности, непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации... Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, выработали комплекс мер по противодействию планам врага", - написал он.

Главком украинской армии подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают наносить противнику "значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижения".

"Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", - добавил Сырский.